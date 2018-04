Telefonic Germany: Neue Geschäftskunden-Tarife

Telefonica Germany stellt jetzt auch neue Mobilfunktarife für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen vor. Ab 17. Januar ist O2 Blue Professional in den Stufen XS, S, M und L erhältlich. Die Tarife enthalten zumindest eine Flatrate für Daten und eine Telefonflat für Anrufe ins deutsche O2 Mobilfunknetz.

Vor einigen Tagen hat Telefonica Germany neue Mobilfunktarife für Privatkunden vorgestellt - jetzt präsentiert sie auch die überarbeiteten Tarife für Selbständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Die Preise entsprechen den kürzlich vorgestellten O2 Blue für Privatkunden - sie gehen von 9,99 Euro bis 59,90 Euro im Monat. Die Professional-Varianten bieten aber jeweils 20 Prozent mehr Datenvolumen, mehr Inklusiv-Minuten und mehr monatliche SMS. Außerdem sind alle Kunden gratis in ihren Büros über eine mobile Festnetznummer erreichbar, die zum Tarif gehört. Für nur 5,99 Euro zusätzlich pro Monat funktioniert diese Festnetznummer deutschlandweit. Der Einstiegstarif bei O2 Blue Professional ist der XS-Tarif. Er kostet 9,99 Euro und bietet neben der Flatrate ins O2 Mobifunknetz und eine Datenflat (mit Tempodrosselung ab 60 Megabyte pro Monat) auch 60 Inklusivminuten und 60 Inklusiv-SMS in alle deutschen Netze. Interessanter für die Zielgruppe ist etwa der S-Tarif der 120 Inklusiv-Minuten sowie 120 Inklusiv-SMS in alle deutschen Netze sowie ein Flatrate ins deutsche Festnetz und eine Internetflat (bis 360 Megabyte im Monat mit Highspeed-Tempo). Der O2 Blue Professional S kostet 29,99 Euro im Monat. Telefonica Germany bietet aber auch die Varianten O2 Blue Professional M oder L an, die über zusätzliche Flatrate-Komponenten verfügen. Wer sich für diese Tarife entscheidet, kann damit jeden Monat 60 Minuten kostenlos ins europäische Ausland, die Türkei und nach Nordamerika telefonieren.Die O2 Blue Professional-Tarife gibt es in zwei Vertragsvarianten: mit und ohne feste Laufzeit. Wer sich 24 Monate bindet, der erhält bis zu 180 Inklusiv-SMS bzw. eine SMS-Flatrate gratis. Auch bei Tarif-Upgrades für mehr Datenvolumen oder SMS-Flatrate gibt einen Bonus. Hier finden Sie die connect-Meldung zu den neuen O2-Mobilfunktarifen für Privatpersonen