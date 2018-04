Business-Tarife

Telefonica bietet Selbständigen zusätzliche Leistungen

Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen erhalten bei Telefonica Germany jetzt 20 Prozent mehr Datenvolumen oder Freiminuten in ausgewählten Tarifen. Das Angebot gilt für Neukunden der Mobilfunk-Tarife O2 Blue 100, O2 on, O2 on Upgrade sowie O2 Active Data Card mit Internet-Pack-Spezial.

© Telefonica o2 Jetzt gibt es Selbständigen-Tarife bei Telefonica O2

So bekommen Neukunden aus der Zielgruppe beim o2 Blue 100-Tarif für Selbstständige statt 100 gleich 120 Inklusiv-Minuten für Telefonate in alle deutschen Netze. Das enthaltene Highspeed-Datenvolumen erhöht sich bei diesem Tarif von 300 auf 360 Megabyte. Dasselbe gilt auch für den Tarif O2 on. Beim Tarif O2 on Upgrade steigt das monatliche Datenvolumen, das mit voller HSPA-Geschwindigkeit nutzbar ist, von fünf auf sechs Gigabyte. Und die O2 Active Data Card mit Internet-Pack-Spezial ist nun mit einem Highspeed-Volumen von 1,2 Gigabyte ausgestattet. Wer den Anbieter wechselt erhält zusätzlich eine Gutschrift von 50 Euro. Die neuen Selbständigen-Tarife können online gebucht werden. Weitere Informationen gibt Telefonica-O2 unter www.o2selbststaendige.de. Bestandskunden können im Rahmen einer Vertragsverlängerung in die Selbständigen-Tarife wechseln. Anzeige