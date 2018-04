Telefonica Germany und Telekom vereinbaren Netzkooperation

Telefonica Germany wird in Zukunft Teile der Telekom-Netzinfrastruktur nutzen. Die beiden Unternehmen haben heute eine langfristige Vereinbarung unterzeichnet.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Telekom in den kommenden Jahren bis zu 2.000 Mobilfunk-Aggregationspunkte von Telefonica Germany über Glasfaser anbindet. Der Vorteil für das O2 Mobilfunknetz: Daten können dann schneller und mit einer höheren Kapazität übertragen werden.Ab dem 2. Quartal 2012 werden die ersten O2-Standorte über die schnellen Leitungen der Telekom verbinden werden. Für die Kunden spürbar wird die Kooperation in den nächsten Jahren: Dann soll sich Daten-Übertragungsraten von O2 in UMTS- und LTE-Netzen spürbar erhöhen.