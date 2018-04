Telekom: Das Family-Phone kommt

Die Telekom bringt jetzt ihr Familien-Smartphone Move in den Handel. Das kompakte Android-Phone mit 3,7 Zoll-Display wird mit einer vorinstallierten App-Sammlung für die Familie ausgeliefert.

Auf der IFA im letzten September hatte die Telekom das Android-Smartphone Move bereits vorgestellt, jetzt kommt es in den Handel. Das 120 Gramm leichte Mobiltelefon besitzt ein 3,7 Zoll-Display (Auflösung: 480 x 800 Pixel) und eine 5-Megapxiel-Kamera. Android 2.3 kommt als Betriebssystem zum Einsatz. WLAN und GPS-Modul gehören ebenfalls zur Ausstattung und die Navisoftware Navigon Select Telekom Edition ist bereits vorinstalliert.Außerdem wird das Phone mit der App-Sammlung "Familienmanager" ausgeliefert. Die App-Sammlung deckt vier Themenfelder ab: Meine Familie, Spielecke, Im Notfall und Shoppen. Zehn verschiedene Apps gehören dazu: darunter Famundo, ein Familienkalender, der die gemeinsame Planung von Terminen erleichtern soll. Zur Rubrik "Meine Familie" gehört aber auch der interaktive Stadtführer Wikitude für Familien, der weiß, wo der nächste Spielplatz oder das nächste Museum ist. In der Rubrik "Im Notfall" bietet eine App Hilfe bei der Suche von Ärzten in der Umgebung. In der "Spielecke" stehen beispielsweise drei Ravensburger-Spiele für Kinder bereit. Unter der Überschrift "Shoppen" ist ein Produkt-Barcodescanner ebenso wie eine App abrufbar, die Angebotsprospekte von Geschäften aus der näheren Umgebung zeigt. Außerdem ist ein Mediacenter für eigene Fotos vorhanden. Die Navisoftware Navigon Select ist ebenfalls installiert, sie sorgt zusammen mit dem eingebauten GPS-Empfänger für Orientierung. Zum Lieferumfang des Move gehört ein Kopfhörer, eine 4 Gigabyte Speicherkarte sowie eine Handytasche mit Kreditkartenfach geliefert. Zusammen mit den Telekom-Tarifen Call & Surf Mobil S, M oder L kostet das Smartphone Move 4,95 Euro. Die Vertragslaufzeit der Tarife beträgt 24 Monate.