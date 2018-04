Telekom: Sicherheits-Updates für alle drei gefährdeten Speedport-Router stehen bereit

Die Deutsche Telekom hält jetzt für jeden seiner gefährdeten WLAN-Router ein Firmware-Update bereit. Die neue Software schließt die vorhandene Sicherheitslücke bei den Speedport-Routern W 504V, W 723V Typ B und W 921V. Sie wird meist automatisch heruntergeladen, ist aber auch manuell abrufbar.

Die Deutsche Telekom hat jetzt auch die Sicherheitslücke beim WLAN-Router Speedport W 504V geschlossen. Rund 16 Tage nachdem sicherheitsrelevante Lücken in drei WLAN-Routern der Speedport-Serie entdeckt wurden (connect berichtete), wurde jetzt auch die passende Software-Lösung für den dritten Router auf den Serviceseiten der Telekom bereit gestellt.

Betroffen waren die Modelle Speedport W 504V, Speedport W 723V Typ B und Speedport W 921V. Ein Angreifer, der sich innerhalb der Reichweite des Funknetzwerks dieser WLAN-Router aufhielt, konnte sich durch die Schwachstellen Zugang zu dem WLAN-Netz verschaffen.

Das Upate wird vom Speedport W 504V automatisch heruntergeladen wenn die Funktion "Easy Support" aktiviert ist. Falls nicht, ist auch ein manuelles Herunterladen der neuen Firmware möglich. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

Nachdem die Telekom bereits am 27. April ein Notfall-Patch für den WLAN-Router Speedport W 921V veröffentlichte, steht auf den Telekom-Servern seit dem 03. Mai die finale Firmware Update auf Version 1.17.000 bereit. Die Firmware wird nach Angaben der Telekom automatisch an die Speedport-Router verteilt. Vorausgesetzt die Funktion "automatisches Update" wurde in der Router-Konfiguration nicht deaktiviert. Falls dies der Fall ist, steht die neue Firmware auf der Telekom-Seite aber auch zum manuellen Download bereit. Hier finden Sie weitere Infos.

Seit 07. Mai ist auf den Telekom-Servern auch ein Firmware-Update (auf Version 1.24.000) für den Speedport-Router W 723 V Typ B online. Auch dieses Update wird in der Regel automatisch verteilt, falls nicht, ist es auf der Hilfe-Seite der Telekom zu finden. Hier finden Sie weitere Infos .