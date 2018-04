Telekom startet Videokonferenzsystem VideoMeet

Die Telekom startet das Cloud-basierte Videokonferenzsystem VideoMeet, das unterschiedliche Videosysteme miteinander verbindet. Die Lösung soll europaweit angeboten werden. Zurzeit beginnt die Einführungsphase in Deutschland mit kostenloser Nutzung.

Die Deutsche Telekom will Videotelefonie durch den neuen Dienst VideoMeet einfacher und grenzüberschreitender machen. Der Cloud-basierte Service ist eine Lösung, die unterschiedliche Videosysteme und Standards - unabhängig vom Anbieter - miteinander verbindet. So kommen Unternehmensanwendungen wie Cisco/Tandberg, Polycom oder Lifesize mit Massenmarkt-Lösungen wie Skype oder Google Video Chat unkompliziert in Kontakt.

Der Dienst bietet Unternehmen die Möglichkeit, Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern zu organisieren, egal ob Smartphones, Tablet-PCs oder komplexe HD-Raumsysteme im Einsatz sind. Aber auch Videokonferenzen mit Geschäftspartnern, die unterschiedliche Konferenzsysteme nutzen, sind damit kein Problem mehr. So geht's: Die VideoMeet-Teilnehmer erhalten Zugang zu einem persönlichen und sicheren "Konferenzraum". Dort können sie über eine einfache Nutzeroberfläche Konferenzen aufsetzen und durchführen. Die eingeladenen Teilnehmer rufen eine Nummer an oder folgen einem Link, um über eine Videoverbindung an der Konferenz teilzunehmen.

Besondere Hardware-Anschaffungen oder Software-Downloads sind nicht erforderlich. Lediglich eine Internetverbindung und ein videofähiges Endgerät sind notwendig. Falls kein videofähiges Gerät vorhanden ist, können Personen auch telefonisch an einer VideoMeet-Konferenz teilnehmen. VideoMeet funktioniert an IP- und an ISDN-Anschlüssen. Der Videokonferenzdienst ist mit bis zu 25 Endgeräten gleichzeitig nutzbar.

Der Service ist ab sofort erhältlich und kann 30 Tage kostenlos genutzt werden. Nach der Testphase stehen mit Einzelkonferenzen, Minutenpaketen und Flat-Angeboten mehrere Tarifmodelle zur Verfügung. Der Dienst kann weltweit genutzt werden. Mehr Infos: www.videomeet.de