Die klanglich herausragenden HiFi-Racks von TimeTable gibt es nun auch als hohe Varianten die bis zu fünf Geräten aufnehmen können.

Die HiFi-Tische von TimeTable haben sich ob der Klangverbesserungen die sie ermöglichen einen hervoragenden Ruf erarbeitet. Kritik gab nur, dass man maximal drei Geräte unterbringen konnte, weil sie recht niedrig waren.

So ließ nun TimeTable Chef Manfred Kopp seine Racks in der Höhe wachsen, was auch mehr Fachböden ermöglichte. Damit dies aber zu keinen klanglichen Enschränkungen führt, fügte er einen zusätzlichen Stabilisierungsrahmen ein. Die Preise für die HI-Linie sind zwischen 1575 für den HITOO für zwei Geräte und 2475 Euro für den HIFIVE für fünf Geräte.

Erste Klangproben ergaben, dass auch die hohen Racks dem Topklangniveau der T-Serie entsprechen und somit zu den klanglich besten Racks gehören die stereoplay kennt.

Info: www.timetable-hifi.de