Navispezialist TomTom verkauft ab sofort seine Navigationssysteme aus der Go Live 800 Serie und der Via Serie mit einer Update-Option für die mitgelieferten Länderkarten. Drei Jahre lang können damit die Karten kostenlos aktualisiert werden. Der Aktionszeitraum läuft bis zum 15. Mai 2012.

Ähnlich wie im Herbst letzten Jahres hat TomTom heute erneut seine Verkaufsaktion "TomTom Karten VIP" gestartet. Käufer eines Navigationsgeräts aus der Go Live 800 Serie und der Via Serie profitieren von der zeitlich begrenzten TomTom-Aktion. Konkret gibt es das drei Jahre lange Kartenupdate für die TomTom-Modelle Go Live 825 Europe (connect Testurteil "Sehr gut" ), TomTom Go Live 820 Europe, TomTom Go Live 820 Central Europe, TomTom Via 125 Europe sowie dem TomTom Via 120 Europe. Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion ist der Kauf eines dieser portablen Navigationsgeräte zwischen dem 15. Februar 2012 und dem 15. Mai 2012 in Deutschland. Die Registrierung der portablen Navigeräte muss innerhalb von 30 Tagen nach Kauf des Produkts erfolgen. Der Kaufbeleg sowie der EAN-Code des Geräts ist nach Registrierung auf den Onlineseiten von TomTom einzureichen. Der Kunde erhält nach Prüfung einen Promotioncode, den er in der Verwaltungssoftware MyTomTom eingeben kann, um den Kartenaktualisierungsservice zu aktivieren. Neben den Kosten für das portable Navigerät fallen keine zusätzlichen Kosten an. Dies sind die aktuellen unverbindliche Preisempfehlungen für die TomTom Aktions-Navigeräte:

TomTom Go Live 825 Europe + 3 Jahre Kartenupdate: 249 Euro

TomTom Go Live 820 Europe + 3 Jahre Kartenupdate: 229 Euro

TomTom Go Live 820 Central Europe + 3 Jahre Kartenupdate: 199 Euro

TomTom Via 125 Europe Traffic + 3 Jahre Kartenupdate: 199 Euro

TomTom Via 120 Europe Traffic + 3 Jahre Kartenupdate: 179 Euro

