TomTom bringt aktuelle Verkehrsinfos aus 18 Ländern ins Web

TomTom holt jetzt seinen Verkehrsinfo-Dienst HD-Traffic ins Internet. Auf der TomTom-Internetseite sind ab sofort digitale Karten aus 18 Ländern zu finden, die fast in Echtzeit über die aktuelle Verkehrssituation informieren. Kostenlos.

Neben Deutschland, Österreich und Schweiz sind beispielsweise auch die Staumeldungen von Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien, (vollständige Liste siehe unten) abzulesen.

Die Karten bieten einen schnellen Überblick über die Verkehrssituation. Mehrere Meldungen werden in einem Symbol zusammengefasst, so dass Nutzer schnell Anzahl und Schwere der Verkehrsstörungen in einem bestimmten Bereich erkennen können. Eine detaillierte Auflistung aller Vorfälle zeigt Länge, Zeitverlust und Ursache jeder Störung.

Aufgrund der Aktualisierung von HD Traffic im Zwei-Minuten-Takt und der Erfassung der Verkehrssituation auf Fernstraßen und Landesstraßen sowie der Straßen auf Städte- und Gemeindeebene ergeben die Informationen von TomTom sich ein sehr umfassendes Bild der aktuellen Verkehrssituation auf den Straßen.

Derzeit zeigen die Seiten von TomTom Live die aktuelle Verkehrssituation in folgenden Ländern: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Südafrika, Großbritannien, Österreich.