Tomtom Radarkamera App fürs iPhone

Navihersteller Tomtom hat seinen Radarkamera-Dienst jetzt als App fürs iPhone herausgebracht. Die Basisversion ist kostenlos - der volle Leistungsumfang steht jedoch nur in der kostenpflichtigen Variante zur Verfügung. In der Einführungsphase gibt es die App im Aktionsangebot für 18,99 Euro im Jahr.

Die TomTom Radarkamera App liefert Hinweise auf fest installierte und mobile Radarkameras. Für die Aktualität der Angaben sorgen rund 1,6 Millionen Autofahrer in 15 europäischen Ländern, die diese Angaben aktualisieren. Die App kennt, nach Angaben von Tomtom, rund 95% der Standorte aller fest installierten Radarkameras und empfängt Aktualisierungen zu den Standorten von mobilen Radarkameras in Echtzeit. Auch bei Radarkameras, die die Durchschnittsgeschwindigkeit ermitteln, hilft die App dem Fahrer, die zulässige Tempobeschränkung einzuhalten. Zur Einführung - das Jahresabo für 18,99 EuroDie Tomtom Radarkamera App ist kostenlos. Um ihren vollen Funktionsumfang nutzen zu können, ist jedoch der Abschluss eines Monats- bzw. Jahresabos notwendig. Zur Einführung bietet Tomtom das Monatsabo für 1,59 Euro an - das 12-Monatsabo kostet 18,99 Euro. Der reguläre Preis für das Abo liegt bei 4,99 Euro für einen Monat bzw. 29,99 Euro für ein Jahr.

Anzeige

Die Tomtom Radarkamera App erlaubt Nutzern den Zugriff auf den Premium-Dienst Radarkameras von Tomtom, der bislang ausschließlich als In-App Kauf der TomTom Navigations-App angeboten wurde. Die App hat eine neu entwickelte Benutzeroberfläche, die die aktuelle Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsbeschränkungen, den Radarkamera-Typ sowie die Distanz bis zur Kamera anzeigt. Ein Farb-Code vermittelt, ob der Fahrer seine Geschwindigkeit reduzieren muss oder nicht. Grün bedeutet die aktuelle Geschwindigkeit ist ok, Rot bedeutet, dass der Fahrer zu schnell fährt.