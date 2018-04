TomTom: Snoop Dogg als Ansagestimme

Über voiceskins.com können sich HipHop-Fans nun den Doggfather of Rap als Ansagestimme laden.

In den USA aufgeschnappt: voiceskins.com engagiert den berühmt berüchtigten Hip Hopper Snoop Dogg zum Einsprechen von Navi-Anweisungen. Im Video klingt das extrem witzig - für Fans ein Muss. Der Rapper mit der markant lässigen Stimme fordert z.B. ein "sharp left" und bestätigt nach dem Abbiegen mit einem relaxten "yeah - just like that".

Die Stimme lässt sich auf allen TomTom-Navigationsgeräten installieren. Kosten soll das Voicepack ca. 13 Dollar - umgerechnet etwa 9 Euro. Bleibt nur zu sagen "Paid da cost to be tha boss" (Zitat: Snoop Dogg).

connect weist hin: Derzeit ist die Seite von voiceskins.com nicht erreichbar. Normalerweise gibt es die Stimme von Snoop Dogg unter http://www.voiceskins.com/celebrity/snoop-dogg-voiceskin.html .