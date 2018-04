Im September bringt Toshiba sein 7,7-Zoll-Tablet AT270 nach Deutschland. Das kompakte Tablet ist mit Quadcore-Prozessor, farbstarkem AMOLED-Display und 32 Gigabyte Speicher ausgestattet.

Die kompakte Tablet-Neuheit AT270 von Toshiba verfügt über ein stabiles, silberfarbenes Aluminiumgehäuse, ein farbstarkes AMOLED-Display aus kratzfestem Corning Gorilla Glas und einen flotten Vierkern-Prozessor von Nvidia. Der integrierte Speicher ist mit 32 Gigabyte angemessen groß (und per Speicherkarte auch noch erweiterbar) zudem bietet sein Bildschirm mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel eine ordentliche Detailschärfe. Online geht das AT270 ausschließlich über WLAN, auf den mobilen Zugang per GSM/UMTS/HSPA verzichtet Toshiba bei diesem Modell, bei dem Android 4.0.3 als Betriebssystem zum Einsatz kommt. Ob ein Update auf Android 4.1 geplant ist, ist zurzeit nicht bekannt.

Das Toshiba AT270 verfügt über zwei Kameras: Auf der Vorderseite ist eine 2-Megapixel-Kamera für Videochats eingebaut. Die leistungsfähigere 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite ist mit einer Blitz-LED ausgestattet. Das 332 Gramm leichte Toshiba-Tablet soll mit einer Akkuladung bis zu 11 Stunden einsetzbar sein. Der Markstart des Tabs in Deutschland ist für das 3. Quartal 2012 geplant - in den USA ist das Modell bereits seit Juni unter dem Namen Excite 7.7 erhältlich. Toshiba gibt für das 7-Zoll-Modell eine Preisempfehlung von 549 Euro an - ein Schnäppchen-Preis ist das gewiss nicht.

Die wichtigsten Fakten zum Toshiba AT 270

Akku: 3940 mAh

Ausdauer: bis zu 11 Stunden

Betriebssystem: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Bildschirm: 7,7 Zoll (19,6 Zentimeter) Amoled-Display aus Gorilla-Glas, Auflösung 1280 x 800 Pixel

Format: 20,4 x 13,5 x 0,8 cm

Gewicht: 332 Gramm

Kameras: 5 Megapixel mit Blitz LED (Rückseite), 2 Megapixel (Frontseite)

Online-Zugang: WLAN (802.11 b/g/n), kein Zugang ins Mobilfunknetz

Prozessor: Nvidia Tegra 3 Quadcore-Prozessor

Speicher: 1 Gigabyte RAM, 32 Gigabyte interner Speicher (erweiterbar)

Verkaufspreis: 549 Euro (UVP); Markstart: 3. Quartal 2012

