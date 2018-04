Toshiba Smartpad: Bilder vom 10-Zoll-Androiden

Computerspezialist Toshiba erweitert sein Portfolio um ein Tablet mit Android. Nun sind erste Bilder des Zehnzöllers aufgetaucht.

Die italienische Seite notebookitalia.it hat Bilder zu Toshibas Smartpad veröffentlicht. Wer es nicht mehr bis zur IFA oder dem Release-Termin im September/Oktober aushält, kann sich hier einen ersten Eindruck verschaffen.

Erfreulicherweise geben die Bilder einen guten Einblick über die Anschlussfreudigkeit des Toshiba Smartpad. An einer Seite findet man neben dem Strom- und Kopfhöreranschluss eine Buchse für HDMI. Die Ausgabe an Fernseher und Monitore wird das Toshiba-Tablet also beherrschen. Ein normaler USB-Anschluss kümmert sich eventuell um Peripheriegeräte oder nimmt sogar einen USB-Stick oder externe Festplatten an die Leine. Auch ein Micro-USB-Anschluss ist vorhanden - er wird vermutlich zur Befüllung oder Synchronisation des Smartpad über den Computer vernwendet. Auch ein Speicherkartenschacht ist auf dieser Seite zu sehen. Zu guter Letzt bietet das Toshiba Smartpad einen Dock-Anschluss.

Über die inneren Werte - sprich, die Ausstattung - wurde bisher nur spekuliert. Fest zu stehen scheint der kapazitive 10-Zoll-Touchscreen. Aus der Gerüchte-Ecke kommt der Nvidia Tegra 2-Prozessor. Welche Android-Version zum Einsatz kommen soll, ist noch gänzlich unbekannt. Ein Einstieg bei Version 2.1 sollte aber mindestens drin sein.