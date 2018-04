Turkcell startet Mobilfunkangebot in Deutschland

Der türkische Mobilfunkanbieter startet am 4. April den Vertrieb seines Mobilfunkangebots in Deutschland. In mehr als 1200 Läden werden Laufzeitverträgen, Prepaid-Pakete, Flatrates sowie Tarife für mobiles Internet des Netzbetreibers zur Auswahl stehen.

So können Kunden mit Turkcell beispielsweise für 9 Cent pro Minute in deutsche Netze und in die Türkei telefonieren. Oder es entfallen die Roaming-Gebühren, wenn die SIM-Karte im Turkcell-Netz in der Türkei eingesetzt werden.

Turkcell zählt mit 33,5 Millionen Anschlusskunden zu den größten Telekommunikationsanbieter in der Türkei. Mit seinem Angebot in Deutschland will das Unternehmen vor allem türkischstämmige Bürger ansprechen.