TV-Hersteller Vizio bringt Smartphone und Tablet

Der amerikanische Unterhaltungselektronikhersteller Vizio will auf dem Markt der Smartphones und Tablets mitmischen und wird auf der CES in Las Vegas entsprechende Geräte vorstellen.

Ein Blick über den großen Teich lohnt sich dieser Tage. Nicht nur wird man in wenigen Tagen allerlei neue Gerätschaften bereits bekannter Hersteller auf der CES in Las Vegas zu sehen bekommen. Auch einige Produkte hierzulande unbekannter Hersteller werden für Hingucker sorgen. Zwei davon stammen vom amerikanischen Hersteller Vizio. Der ist in den USA bekannt für erschwingliche Flachbildfernseher, Blu-Ray-Player und Sound-Systeme und hat sich Samsung als Lieblingskonkurrenten ausgeguckt.

Deswegen soll es künftig nicht bei der Heim-Sparte bleiben, sondern laut einem Bericht des Wall Street Journal auch im mobilen Sektor weitergehen. Ein Smartphone und ein Tablet hat Visio künftig im Programm und rückt Visio damit auch in den Interessenfokus geneigter connect-Leser, auch wenn man die Visio-Geräte zunächst oder evtl. gar nicht in Deutschland bekommen wird. Doch der Ansatz ist geschickt und nachahmenswert. Visio packt auf das Smartphone und das Tablet die nahezu gleiche Bedienoberfläche, die auch auf den Fernsehern zum Einsatz kommt. So fällt den Benutzern der Umgang mit dem mobilen Geräten von Anfang an leicht, sofern sie bereits mit Visio-TVs zu tun hatten.

Das Smartphone wird "Via Phone" heissen, ein 4-Zoll-Display haben, Video-Telefonie via Front-Kamera unterstützen, eine 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite haben und Android als Betriebssystem nutzen. Auch das "Via Tablet" nutzt Android als Betriebssystem, hat einen 8 Zoll großen Bildschirm und drei Lautsprecher. Für die Verbindung zum Netz verwendet es WLAN. Auch das Tablet ist für Video-Telefonie vorbereitet und besitzt eine Front-Kamera. Beide Geräte sollen ebenso erschwinglich sein wie die Flachbildfernseher, die das Unternehmen verkauft. Zudem besitzen beide Geräte einen HDMI-Ausgang - sie spielen also gut mit allen Flachbildfernsehern zusammen.

Die Strategie, günstige Smartphones und Tablets mit dem gleichen Look und Feel über die gleichen Kanäle zu verkaufen wie die Fernseher, könnte Visio großen Erfolg auf diesem Markt einbringen und zudem andere Hersteller zu niedrigeren Preisen zwingen.