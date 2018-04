UKW in digitaler Qualität?

Die Fachhochschule Kaiserslautern stellte die positiven Ergebnisse des "DRM+"-Feldversuchs vor. Der Standard könnte die Lösung der Rundfunk-Diskussion sein.

Die Diskussion um den Radio-Standard in Deutschland könnte eine neue Wendung bekommen. Seit März läuft an der Fachhochschule Kaiserslautern ein UKW-Versuchssender, der einen neuartigen digitalen Standard, genannt "Digitale Radio Mondiale Plus (DRM+)", auf der UKW-Frequenz 87,6 Megaherz (MHz) ins Stadtgebiet und ins Umland abstrahlt.

Mit DRM+ könnte das UKW-Band digitalisiert werden, ohne andere Sendebereiche zu stören. DRM+ erfüllt die europäischen Sendenormen und ist konform zum UKW-Raster. Das heißt, Sender auf DRM+ können digital im UKW-Umfeld eingeplant werden. Dabei wurde im Sendeversuch, der seit März läuft, auch deutlich, dass weder der Funkverkehr in der Luft, noch behördliche Frequenzen gestört werden. DRM+ hätte auch den Vorteil, dass im Vergleich zu analogem UKW-Radio keine zusätzlichen Frequenzen gebraucht würden, obwohl sich ein Mehrwert für die Hörer bei der Versorgungssicherheit im mobilen Empfang als auch in der Qualität ergebe.

Die bisherigen Überlegungen, den analogen UKW-Funk mit DAB (Digital Audio Broadcast) zu ersetzen, würden dagegen eine komplette Umstrukturierung der Sende - und Empfängerlandschaft voraussetzen.

Mehr Infos: http://www.drm-radio-kl.eu