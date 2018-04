AmbienTone, der Anbieter unter dem Dach des alteingessenen in-akustik-Vertriebs, hat seine Serie extrem flacher Einbau-Lautsprecher erweitert.

AmbienTone, der Anbieter unter dem Dach des alteingessenen in-akustik-Vertriebs, hat seine Serie extrem flacher Einbau-Lautsprecher erweitert. Der neue AmbienTone No. 3 ist ein schmaler Flächenwandler mit Alu-Membran in den Maßen 13,5 x 25 Zentimeter (Preis: 490 Euro pro Stück). Damit passt er perfekt in Säulen und ist für Hintergrundbeschallung oder als Effektlautsprecher beim Surround-Sound bestens geeignet. Normalerweise bestehen die Membranen der AmbienTone-Schallwandler aus herkömmlichem Rigips-Platten und können mit bis zu fünf Millimeter (!) Putz überzogen werden, ohne dass der Klang zu sehr leidet. AmbienTone bringt nun auch ein weiteres Rigips-Modul mit den (DIN-)Abmessungen 100 x 62,5 Zentimeter. Damit kann man dann theoretisch ganze "Schallwände" aufbauen. stereroplay arbeitet schon an einem Probeaufbau - spannend! Produktinfos unter www.in-akustik.de oder 07634 / 56100