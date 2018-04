Update beim Mobile Navigator fürs iPhone

Neue Karten und zwei neuen Funktionen hat Navigon seinem Naviprogramm fürs iPhone spendiert. Das Mobile Navigator-Update 1.8.0 ist kostenlos erhältlich - die Vollversion gibt es im App Store noch bis 28. April zum Aktionspreis.

Die beiden neuen Funktionen "Reality Scanner" und "Traffic Check" sollen den Nutzern einen schnelleren Überblick und eine bessere Orientierung in den Städten bieten. Der Reality Scanner liefert beispielsweise Fußgänger Hinweise auf Sonderziele in der unmittelbaren Umgebung. Auf dem Display erscheinen Name, POI-Symbol und Entfernung zum Sonderziel. Weitere Infos zum Sonderziel sind abrufbar.

Die neue Funktion "Traffic-Check" spricht vor allem Autofahrer an. Es ist eine abgespeckte Version der Premium-Funktion "Traffic Live", sie liefert nach der Routenberechnung zusätzlich einen Kurz-Hinweis auf die aktuelle Verkehrslage auf der Strecke.

Mit dem neuen Update-Version 1.8.0 ist erstmals auch die Truck und Caravan-Navigation per In App Purchase erwerbbar. Die 79,99 Euro Navi-App ist für Wohnwagen, Wohnmobil-Fahrer ebenso wie für Trucker interessant, da sie bei der Routenauswahl die speziellen Anforderungen dieser Fahrzeuge berücksichtigt.Den Navigon MobileNavigator iPhone Europe gibt es für Neukunden noch bis 28. April zum Aktionspreis von 59,99 Euro (statt 89,99 Euro). Die Version mit den EU10-Karten kostet 49,99 Euro (statt 74,99 Euro). Das Update für eine bereits vorhandene Vollversion ist kostenlos im Apple App Store erhältlich.