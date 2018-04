Update Nokia Belle verfügbar

Nokia bietet für einige seiner Smartphones jetzt ein Betriebssystem-Update auf Nokia Belle an. Das neue Betriebssystem bietet einige Verbesserungen.

Besitzer eine Nokia C6-01, C7, E6, E7, N8, Oro und X7 können jetzt ihr Betriebssystem updaten. Nokia Belle steht für sie zum Download bereit. Das überarbeitete Betriebssystem erhöht die Zahl der Startbildschirme auf sechs, erlaubt die Veränderung bei der Größe der Widgets und bietet die Option Widgets frei auf dem Startbildschirm zu platzieren. Veränderungen sind in der Statusleiste und in der Steuerung zu erkennen. Die Phones können jetzt auch HD-Videos mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Zudem wurde der Browser für die Wiedergabe von Onlinevideos optimiert. Nokia Belle (das vor kurzem noch Symbian Belle hieß) unterstützt auch den Nahbereichsfunk NFC (Near Field Communications). Noch nicht im Update enthalten sind die Microsoft-Anwendungen Lync, Sharepoint, Onenote, Exchange Activesync und Powerpoint Broadcaster. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt den Nokia-Smartphone-Nutzern zur Verfügung stehen. Für das Nokia 500 soll es ebenfalls ein Update Nokia Belle geben, es wird aber erst in einigen Wochen erscheinen. Ein Update der Smartphones ist ausschließlich via Computer möglich. Zur Installation ist die Nokia Suite notwendig. Hier finden Sie einen connect-Testbericht des Nokia 603, dass mit dem Betriebssystem Nokia Belle ausgestattet ist.