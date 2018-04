Vodafone bringt ICQ-Handy LG KS360

Mit dem LG KS360 kann man unterwegs über ICQ mit seinen Freunden chatten.

Auf dem LG KS360, das von Vodafone verkauft wird, ist der beliebte Instant Messenger ICQ bereits voronstalliert. Das Handy kommt mit einer ausschiebbaren QWERTZ-Tastatur - optimal zum Chatten via ICQ und dem Schreiben von E-Mails. Passend dazu bietet Vodafone den Tarif CallYa Chat und Mail an. In den 4,95 Euro pro Monat ist das Abrufen und Versenden von E-Mails und die Benutzung von ICQ inklusive.

Das LG KS360 kostet 99,90 Euro und hat ein 2,4 Zoll großes Display und eine 2-Megapixel-Kamera.

connect meint: Wer gerne auch unterwegs mit seinen Freunden über ICQ chattet und E-Mails lesen und schreiben will, hat mit diesem Paket eine günstige Alternative.