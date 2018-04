Blau.de führt mobile VoIP-App ein

Mobilfunk-Discounter Blau.de hat jetzt den mobilen Voice over IP (VoIP)-Dienst blauApp gestartet. Mit dieser App können Mobiltelefon-Nutzer über eine Datenverbindung kostengünstig telefonieren und SMS versenden. Die blauApp steht ab sofort im Android Market bereit. Für Neueinsteiger gibt es zurzeit ein Aktionsangebot.

Als erster Mobilfunkanbieter in Deutschland bietet das Schwesterunternehmen der E-Plus-Gruppe eine mobile VoIP-App an, mit der Smartphone-Nutzer über eine Datenverbindung zu den bei Blau.de üblichen Konditionen telefonieren und simsen können. Mit Hilfe dieser App kosten also Telefonate in alle deutschen Netze jeweils 9 Cent pro Minute. Pro verschickte SMS fallen ebenfalls 9 Cent an. Die blauApp richtet sich an Mobilfunkkunden die hohe Minutenpreise für Gespräche bezahlen müssen, aber über eine Datenflatrate verfügen und überdies über ihren mobilen Datenzugang auch Voice over IP-Dienste nutzen können. Alternativ ist diese App auch über WLAN-Netze einsetzbar. Um die im Android Market angebotene App verwenden zu können, muss auf dem Smartphone mindestens die Androidversion 2.2 (und neuer) installiert sein. Bei einer Registrierung für den Dienst direkt über die App erhält der App-Anwender ein Mini-Startguthaben von einem Euro. Wer bis 15. Februar 2012 dieses Guthaben mit mindestens 10 Euro auflädt, bekommt gratis drei Monate lang eine Festnetz-Flatrate. Mit ihr können blauApp-User kostenlos mit ihrem Smartphone drei Monate lang ins deutsche Festnetz telefonieren - vorausgesetzt sie besitzen eine Internet-Flatrate. Danach kosten diese Gespräche 9 Cent pro Minute. Die blauApp ist in Kombination mit einer WLAN-Verbindung auch für die mobile Kommunikation im Ausland interessant. Sie erlaubt beispielsweise weltweit Telefonate und SMS nach Deutschland für 9 Cent pro Minute bzw. 9 Cent pro SMS - vorausgesetzt es fallen für die WLAN-Verbindung keine weiteren Kosten an.