Voting-Start für Super-App

Die Online-Bewertungsphase für den "Show Your App"-Award beginnt kommende Woche. Wer am Publikumsvoting teilnimmt, kann wertvolle Preise gewinnen.

Deutschland sucht zum dritten Mal die Super-App und ab Montag (16. Januar 2012) beginnt der Online-Voting-Marathon im "Show Your App"-Award. Bislang wurden bereits über 100 Apps eingereicht - weitere können hinzukommen, da die Deadlinie für den Einreichungsschluss heute (13. Januar) ist.

Unter den diesjährigen Kandidaten sind unter anderem Apps von ImmoScout24, HRS Hotelportal, HanseMerkur Krankenversicherung, SC Paderborn 07, "Der Gestiefelte Kater", BRIGITTE, DIE WELT, Das Örtliche, XING, dailyme TV und Mercedes-Benz. 2011 wurden über 32.000 Votes zu 140 Apps abgegeben.

Neben dem Publikums-Voting findet auch eine Beurteilung der Applikationen durch die Jury statt. Hier werden die besten 15 Einreichungen ermittelt und mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Die Jury bewertet die eingereichten Apps in einer geschlossenen Sitzung nach den Kriterien Handhabung, Design und Preis-Leistungsverhältnis.

Die genauen Teilnahmebedingungen und weitere Details finden Sie auf der Website www.show-your-app.com.

Die Verleihung der Preise für das Jury- und das Publikumsvoting findet am zweiten Tag der M-Days "The home of Mobile", am 2. Februar 2012, in Frankfurt am Main statt.