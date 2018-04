Wasserfeste iPad-Hülle für den Strand-Einsatz

Hama bietet für iPads eine wasserfeste Silikon-Hülle an. Die 50 Euro teure Hülle erlaubt den Einsatz des Apple-Tablets am Strand und sogar im Wasser.

Mit dem iPad am Strand? Kein Problem mit der wasserfesten Silikon-Hülle von Hama. Sie macht iPads fit für den Einsatz an Strand und Pool. Die in weiß oder schwarz lieferbare Hülle schützt durch ihre Silikon-Haut und mehrere Dichtungslaschen bis zu einer Wassertiefe von zehn Metern, wie der Hersteller verspricht.

Auf der Rückseite der Hülle ist ein Haltegriff, der über einen Klettverschluss an die Größe der Hand angepasst werden kann. Die Bedienung soll im Wasser ohne Einschränkung möglich sein. Sogar Kamera und Lautsprecher sind dort ohne Einschränkungen nutzbar, so der Hersteller. Der Silikon-Schützer von Hama wird im Handel für 49,99 Euro angeboten.