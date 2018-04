Erstmals konnten deutsche Startups ihre Ideen bei Wayra, Telefonicas Innovationsinitiative, einreichen. Die 20 besten Ideen werden von 22 bis 24. August in Berlin präsentiert.

Wayra ist ein Förderprojekt von Telefonica, das Ideen und Talente in Lateinamerika und Europa verbinden und unterstützen möchte. In der sechsten Bewerbungsrunde in Europa und gleichzeitig der ersten in Deutschland konnten ab Mai 2012 Ideen und Projekte eingereicht werden. Bis zum Bewerbungsschluss am 8. Juli kamen so 268 Projekte zusammen.

Die 20 besten Projekte werden nun auf der WayraWeek im Rahmen der Campus Party in Berlin vom 22. bis 24 August einer hochkarätigen Jury vorgestellt.

Unter den Finalisten werden dann zehn Projekte ausgewählt und damit Teil der Deutschen Wayra Akademie. Die Mehrheit wird zunächst nur mit einer Idee bei Wayra einsteigen, die noch intensiver ausgearbeitet wird. Diese werden sich bei Wayra zu richtigen Unternehmen entwickeln.

Die Campus Party ist ein von Telefonica gesponserter Internet-Kongress, der vom 21. bis 26. August in Berlin, Tempelhof stattfindet. Karten für den Kongress kosten 128 Euro.

