Webradio im Kommen

Das neue Terratech Noxon iRadio ist nicht nur eine iPod Dockingstation, sondern bietet für 300 Euro auch die Möglichkeit als Audio-Netzwerkplayer Webradio wiederzugeben.

Nach einer Umfrage, die Terratec und der WDR beim Institut Enigma/GfK in Auftrag gegeben hatten, ist der häusliche Genuss von Webradio deutlich beliebter als das Hören von digitalem DAB-Radio. Als Pluspunkte wurden die extreme große Programmvielfalt angegeben, aber auch der Klang, der sich dank inzwischen vielfältig erhöhter Datenraten immer weiter verbessert hat. Terratec trägt dieser Entwicklung mit einer Reihe von Webradios Rechnung, so auch mit dem neuesten Modell Noxon iRadio for iPod. Auf komfortable Weise empfängt dieses schicke Gerät Webradio ohne PC, arbeitet als Audio-Netzwerk-Player auf UPnP-AV-Basis und enthält zudem ein UKW-Teil. Geliefert wird es mit eingebautem Mono-Lautsprecher, beim Anstecken einer zweiten Box wird daraus Stereo. www.terratec.de