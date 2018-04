Wi-Fi Direct: WLAN ersetzt Bluetooth

Wi-Fi Direct lässt Geräte unmittelbar miteinander kommunizieren und Daten austauschen - mit Hilfe der WLAN-Technik.

Die Wi-Fi Alliance bringt einen neuen Standard auf den Markt, der bei der schnellen und sicheren Kommunikation zwischen Geräten im Nahfeld helfen soll. Er nennt sich Wi-Fi Direct und klingt von der Funktionalität her ähnlich wie die Bluetooth-Technologie.

Daten sollen direkt zwischen Geräten ausgetauscht werden können, ohne sich vorher, wie bei den aktuellen WLAN-Standards, in ein Netzwerk einbuchen zu müssen. Die Technik baut dabei aber auf die WLAN-Technik, die es bereits gibt, ist aber nicht zu verwechseln mit dem WLAN-Ad-Hoc-Modus. Als Verschlüsselungsstandard wird WPA2 vorausgesetzt. Es können sich entweder nur zwei Geräte oder auch mehrere Geräte gleichzeitig über Wi-Fi Direct verbinden.

Die Wi-Fi Alliance sieht die Technologie in Zukunft in Geräten wie Mobiltelefonen, Kameras, Drucker, PCs und auch in Spielekonsolen. Die Einsatzzwecke sind dementsprechend vielfältig, z.B. einfacher Datenaustausch, Synchronisation des Smartphones oder Spiele im Multiplayer-Modus spielen. Wi-Fi Direct soll zu den bisherigen WLAN-Standards kompatibel sein und man kann Wi-Fi-Direct-Geräte mit anderen WLAN-Geräten verbinden.

Da Wi-Fi Direct eine ähnliche Reichweite hat, wie bisherige WLAN-Geräte (maximal 200 Meter), ist dies neben dem höheren Sicherheitsstandard und der angestrebten leichteren Verbindbarkeit ein weiterer Unterschied gegenüber der Bluetooth-Technologie.

Bisher gibt es noch kaum Geräte, die Wi-Fi-Direct-zertifiziert sind. Aktuell werden laut der Wi-Fi Alliance mehr und mehr Geräte mit Zertifikaten versehen. Wi-Fi Direct kann bei vielen Geräten per Firmware-Update nachgerüstet werden. Die Geschwindigkeit bei der Datenübertragung soll maximal 250 Mbit/s betragen.