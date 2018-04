Wie Deutschland tatsächlich hört, vom Kleinkind bis zum Senior, darüber gibt es keine verlässlichen Daten. Das will die Hochschule Aalen ändern.

An der Hochschule Aalen läuft derzeit eine großangelegte Studie, die klären soll, wie es um die Hörfähigkeit der Deutschen bestellt ist. Der Hörtest ist bundesweit einzigartig. Startschuss war im vergangenen Herbst. Nun haben umfangreiche Messungen in Aalen begonnen, zu denen jeder zehnte Einwohner der Stadt eingeladen wird. In den kommenden zweieinhalb Jahren werden Prof. Dr. Eckard Hoffmann und sein Team aus jeder Altersgruppe von fünf bis etwa 85 Jahren je 100 männliche und 100 weibliche Probanden untersuchen.

Mehr Infos unter wiehoertdeutschland@htw-aalen.de.

Der Hörtest ist bundesweit einzigartig. Startschuss war im vergangenen Herbst. Nun haben die umfangreichen Messungen in Aalen begonnen, zu denen jeder zehnte Einwohner der Stadt eingeladen ist. Ein eigens konstruierter und mit hochwertiger, modernster medizinischer Ausrüstung bestückter Audio-Lastzug ermöglicht die Hörtests unter optimalen Messbedingungen. Die Angaben, auf die man bislang zurückgreifen konnte, sind veraltet. Es gibt in Deutschland zudem keine Studie, wie sich die Hörfähigkeit über alle Altersgruppen entwickelt. Wie Deutschland tatsächlich hört, vom Kleinkind bis zum Senior, darüber gebe es keine verlässlichen Daten. Das will Hoffmann mit seinen Studenten nun ändern.

Mehr Infos: http://www.htw-aalen.de