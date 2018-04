Wie Wirtschaftsdienste melden, will Nokia bereits am 5. September im Helsinki neue Lumia-Modelle mit Windows Phone 8 präsentieren. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft sollen die neuen Smartphones im Handel sein.

Wie der Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, will Nokia bereits Anfang September seine neuen Smartphone-Modelle mit dem neuen Betriebssystem Windows Phone 8 vorstellen. Wahrscheinlich werden die neuen Windows-Phones des finnischen Mobiltelefon-Herstellers auf der Nokia-Hausmesse Nokia World zu sehen sein, die am 5. und 6. September 2012 in Helsinki stattfindet. Ziel von Nokia ist es, die neuen Windows-Modelle vor dem Beginn des umsatzträchtigen Weihnachtsgeschäfts weltweit in die Shops zu bringen.

Nokia kämpft zurzeit mit fallenden Verkaufszahlen bei Smartphones. Zudem hat das Unternehmen aktuell keine upgradefähigen Smartphones im Programm, seitdem Microsoft ankündigte, dass alle aktuellen Windows-Smartphones nicht mit Windows Phone 8 kompatibel sind. Damit sind weder die aktuellen Lumia-Modelle mit Windows-Betriebssystem wie etwa das Nokia Lumia 900 noch die Smartphones mit dem alten Nokia-Betriebssystem Symbian fit für ein Betriebssystem-Upgrades.

