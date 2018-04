Windows-Phone-7-Smartphones: Kommen auch im BlackBerry-Format

Windows-Phone-7-Smartphones werden in zwei Formaten kommen: Einmal mit großem Touchscreen und einmal mit kleinerem Touchscreen und Tastatur direkt darunter.

Das Format mit dem etwas kleineren Screen und der vollwertigen QWERTZ-Tastatur samt Funktionstasten darunter erinnert stark an das typische Aussehen von BlackBerry-Smartphones. Deswegen nennt es der bekannte Microsoft-Entwickler Paul Foster auch "BlackBerry style". Eben dieser Herr Foster war es, der laut wmpoweruser.com diesen zweiten Formfaktor für Windows-Phone-7-Smartphones verraten hat.

Ausser den Smartphones mit großem Touchscreen ab 3,5 Zoll und einer Auflösung von mindestens 800 x 480 Pixeln samt Option auf eine ausschiebbare Tastatur soll es eben noch diese zweite Form geben. Das Display soll dabei mit 480 x 320 Pixeln auflösen. Allerdings erwarte Microsoft, dass die meisten Smartphones mit Windows Phone 7 einen großen Touchscreen haben werden. Die Smartphones im "BlackBerry stlye" werden erst später kommen, so Foster.

Das Zugeständnis zu diesem Format zeigt eine Ausrichtung hin zum Business-Bereich - was verwunderlich ist, zeigt sich doch die aktuelle Version von Windows Phone 7 in dem Genre wesentlich zurückhaltender als sein Vorgänger. Ob entsprechende Business-Funktionen in späteren Releases noch nachgerüstet werden sollen und ob Business-User die Medien- und Social-Networking-lastige Oberfläche an ihre Bedürfnisse anpassen werden können ist noch unbekannt, aber bleibt zu hoffen.