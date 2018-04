Wochenrückblick: iOS6 bis Android Jelly Bean

Apps und Updates: Diese Woche standen die Smartphone-Plattformen im Fokus, allen voran Apples iOS und Googles Android. Wir zeigen nochmal alle wichtigen Neuigkeiten rund um das Thema Smartphones.

Im Wochenrückblick fassen wir noch einmal die wichtigsten Neuheiten zum Thema Smartphones zusammen. Hier finden Sie alle Neuankündigungen, Tests, Kaufberatungen und Ratgeber.

Diese Woche im Fokus: Apple iPhone 5, Samsung Galaxy S3 Mini, S2 Plus, Android Jelly Bean, Freisprecheinrichtungen, Fifa 13 und Fitness-Apps fürs iPhone.

Highlight der Woche: Android 4.1 alias Jelly Bean

Das ist mal ein Android-Update, das es in sich hat: Mit Jelly Bean läuft das nicht mehr ganz taufrische Samsung Galaxy Nexus mit seinem Zweikern-Prozessor so flott und geschmeidig wie das Galaxy S3 mit Vierkern-Prozessor. Google hat für Android 4.1 eine bessere Performance vesprochen und dieses Versprechen gehalten. Zur flüssigeren Oberfläche kommen noch verbesserte Benachrichtugungen, dynamische Widgets und eine bessere Spracheingabe. Ein Update, das ein altes Modell in neuem Glanz erstrahlen lässt, nennen wir ein gutes Update. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, bis Android 4.1 für die einzelnen Smartphones bereitsteht.

Android Jelly Bean: Die Neuerungen

Schnäppchen der Woche: Jabra Freeway

Sie sind praktisch, sorgen für Sicherheit und Komfort und doch fehlen sie in noch viel zu vielen Autos. Grund genug hier mal eine gute, einfach zu bedienende und obendrein günstige Freisprecheinrichtung zu empfehlen. Wie wär's mit der Jabra Freeway? Die kostet 70 Euro, wird einfach an die Sonnenblende geklemmt, ist gut verarbeitet, klingt gut, regelt dank zwei Mikrofonen effizient die Hintergrundgeräusche herunter und lässt sich sicher und bequem bedienen. Sie steht in der Bestenliste aktuell auf Platz 10. Und natürlich können wir auch die neun Freisprecheinrichtungem empfehlen, die besser sind.

Jabra Freeway bei Amazon

Top 10: Die besten Freisprecher fürs Auto

Vorschau: Diese Smartphones kommen im Oktober