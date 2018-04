Yamaha präsentiert neue 3D-A/V-Receiver

Mit den AV-Receivern RX-V371, RX-V471 und RX-V571 präsentiert Yamaha drei neue 3D-A/V-Receiver in der Einsteigerklasse.

Den Start markiert der RX-V371, der mit bis zu 5 x 100 Watt Leistung selbst größere Lautsprecher-Sets problemlos antreibt. Die 4 HDMI-Eingänge bieten genug Möglichkeiten sämtliche Zuspieler wie Blu-ray-Player, DVB-Receiver oder eine Spielekonsole anzuschließen.

Mit 5 x 105 Watt Leistung (an 6 Ohm) und mehr Funktionalität soll der RX-V471 noch mehr aus den angeschlossenen Boxen rausholen. So wartet er neben der "Virtual Presence Speaker" und der "Cinema DSP 3D"-Funktion auch mit einem USB-Eingang auf. Die USB-Schnittstelle nimmt auch Verbindung mit iPod/iPhone auf, und überträgt das Audiosignal digital an den Receiver.

Der größte im Bunde, der RX-V571, bringt gegenüber RX-V 471 noch zwei zusätzliche Endstufen und soll bis zu 7x105 Watt Leistung abrufen können. Ein Video-Scaler, der PAL-Material in die für LCD-TV und Beamer passende HD-Auflösung wandeln kann, ist auch mit an Bord.

Mit dem "Cinema DSP 3D"-Klangfeld-Prozessor, der das Surround-Erlebnis mit 17 auswählbaren, zum Videomaterial passenden Effekten intensivieren, und durch das integrierte "Virtual Presence Speaker" für die Mehrkanal-Wiedergabe soll bei den Modellen RX-V471 und RX-V571 eine hörbar bessere Plastizität sowie eine verbesserte, räumliche Tiefe erreicht werden.

Der Yamaha RX-V371 ist bereits erhältlich, die Auslieferung der Modelle RX-V 471 und 571 soll ab Mai erfolgen. Die Preisempfehlungen: 269,00 Euro für den RX-V371, der RX-V471 soll 359,00 Euro kosten, und für 459,00 Euro soll der RX-V571 über die Ladentheke gehen.

