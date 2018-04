Yourfone startet Smartphone-Shop

Mobilfunk-Discounter Yourfone verkauft ab sofort auch Smartphones. Im aktuellen Angebot ist auch das Samsung Galaxy S3 mit Allnet-Flat-Tarif für 549 Euro zu finden.

Nachdem Yourfone.de als neue Mobilmarke erst vor wenigen Wochen startete , erweitert der Mobilfunkdiscounter jetzt bereits sein Angebot um einen Hardware-Onlineshop der Smartphones zu attraktiven Preisen anbieten will.

Im Shop sind aktuelle Topmodelle wie etwa das neue Samsung Galaxy S3, das Apple iPhone 4S, das HTC One X oder das Sony Xperia P zu finden. Die Modelle können sowohl ohne Mobilfunktarif als auch mit Allnet Flat von Yourfone.de bestellt werden.

Anzeige

Samsung Galaxy S3 mit Flattarif für 549 Euro

So bietet Yourfone beispielsweise das Samsung Galaxy S 3 mit dem Allnet-Flat-Starterpaket für 549 Euro an. Die Allnet-Flat kostet 19,90 Euro im Monat, enthält eine Flatrate in alle deutschen Festnetze und alle deutschen Mobilfunknetze plus eine Internetflat. Die Laufzeit dieses Tarifs beträgt 24 Monate. Alternativ gibt es das Galaxy S3 auch für 24 Monatsraten a 25 Euro (zusammen also 600 Euro). Das Galaxy S3 wird auch ohne Tarif bei Yourfone.de angeboten - dann kostet es 579 Euro.

Ein anderes Preisbeispiel: Das Apple iPhone 4S ist für 589 Euro mit dem Allnet-Flat-Starterpaket zu bekommen. Ohne Tarif gibt es das iPhone ab 619 Euro.Weitere Angebote des Yourfone-Handyshops finden sie auf den Seiten von Yourfone.de.

Yourfone.de nutzt das Mobilfunknetz von E-Plus.