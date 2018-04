Zahl des Tages: 10,8

10,8 Millionen mobile Spiele wurden im ersten Halbjahr in Deutschland verkauft. Das meldet der Bundesverband Interaktiver Unterhaltungssoftware (BIU) e. V. Der Zuwachs zum Vorjahr liegt bei 40 Prozent.

Mobile Games sind laut der zurzeit größte Wachstumsbereich beim Vertrieb von elektronischen Spielen, wie der BIU im Vorfeld der deutscher Gamermesse Gamescom berichtet. 10,8 Millionen Spiele wurden in Deutschland im ersten Halbjahr 2012 verkauft. Der Umsatz wuchs in diesem Zeitraum auf 20,4 Millionen Euro, was eine Steigerung um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Der deutsche Gesamtmarkt für Computer- und Videospiele stagnierte jedoch im ersten Halbjahr 2012. In den ersten sechs Monaten setzte die Spiele-Industrie insgesamt 845 Millionen Euro mit dem Verkauf von PC-, Konsolen-, Handheld- und Mobile-Games sowie den Einnahmen aus Online- und Browser-Games um. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das eine Steigerung von lediglich einem Prozent.

Stärker wächst der Absatz von Games selbst: Die Verkaufszahlen stiegen um 6 Prozent. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten 35 Millionen PC-, Konsolen-, Handheld- und Mobile-Games abgesetzt. Im Vorjahreszeitraum waren es 33 Millionen.