3,2 Millionen Tablets werden in diesem Jahr in Deutschland verkauft, schätzt der Branchenverband Bitkom. Das wäre ein Anstieg um 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wie der Branchenverband Bitkom auf Basis aktueller Prognosen des European Information Technology Observatory (EITO) berichtet, entwickeln sich der Absatz bei Tablets deutlich stärker als noch im Frühjahr erwartet wurde. Damals prognostizierten EITO Verkaufszahlen von 2,7 Millionen Stück für das Jahr 2012.

Ebenfalls sehr interessant: Der Durchschnittspreis der Tablets fiel von 524 Euro im Jahr 2011 um rund fünf Prozent auf 500 Euro.

Angesichts des stark wachsenden Angebots an 7-Zoll-Tablets, wie dem iPad mini oder dem Google Nexus 7, dürfte der Durchschnittspreis weiter fallen.