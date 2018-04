Zahl des Tages: 36

36 Prozent der deutschen Smartphone-Nutzer nutzen Kartendienste bzw. Routenplaner.

Die Marktforscher von Comscore haben die Nutzung von Kartendiensten auf Smartphones in den fünf größten EU-Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien ermittelt. Die Erkenntnis: 36,1 Prozent aller deutschen Smartphone-Besitzer nutzen Kartendienste auf ihrem Smartphone. Spitzenreiter bei der Kartendienst-Nutzung sind zurzeit jedoch die Briten. Kartendienste wie Google Maps liefen auf 40,2 Prozent ihrer Smartphones. In den fünf Ländern ist deren Nutzung im Durchschnitt (noch) nicht ganz so weit verbreitet. Im März 2012 waren es 35,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wird die starke Wachstumsentwicklung deutlich. Die Nutzerzahl stieg durchschnittlich um 55 Prozent. In Deutschland ist der Zuwachs mit 89 Prozent am stärksten.