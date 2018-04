Zahl des Tages: 40

40 Prozent der in Deutschland genutzten Smartphones verwenden das Betriebssystem Android, meldet der Branchenverband Bitkom.

Android ist in Deutschland das zurzeit am meisten genutzte Betriebssystem bei Smartphones, ermittelte der deutsche Hightech-Branchenverband Bitkom. 40 Prozent der Smartphones sind damit in Deutschland ausgerüstet, ein Jahr zuvor waren es erst 17 Prozent.Das "alte" Nokia-Betriebssystem Symbian ist heute in Deutschland immer noch auf 24 Prozent der aktiven Smartphones installiert. Knapp dahinter liegt das Apple-Betriebssystem iOS, das heute auf einen Marktanteil von 22 Prozent kommt. Die Plattformen Windows Phone und Windows Mobile von Microsoft sind zusammen lediglich auf 7 Prozent der Smartphones in Deutschland zu finden. Weit abgeschlagen rangiert das Blackberry Betriebssystem von RIM. Nur 3 Prozent der Smarthones nutzen heute das Blackberry OS.