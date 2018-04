40,6 Milliarden kostenlose Apps werden 2012 weltweit auf Smartphones und Tablets geladen, schätzt das IT-Marktforschungsunternehmen Gartner.

Die Downloadzahlen bei Apps entwickeln sich in den nächsten Jahren rasant. Bereits in diesem Jahr werden nach Schätzung von Gartner weltweit 45,6 Milliarden Apps auf Smartphones und Tablets geladen. Darunter sind 40,6 Milliarden kostenlose Apps. Hinzu kommen 5,0 Milliarden kostenpflichtige Apps. 87,5 Prozent der verkauften Bezahl-Apps kosten zwischen 99 US-Cent und 2,99 US-Dollar.

Der Trend zu kostenlosen Apps wird in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter zunehmen. Die US-Marktforscher rechnen mit dem Download von 287,9 Milliarden kostenlosen Apps weltweit im Jahr 2016. Dies entspricht einem Anteil von 93,0 Prozent an den App-Downloads. In diesem Jahr liegt ihr Anteil "lediglich" bei 89,0 Prozent.