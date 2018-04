Zahl des Tages: 47

Viele Smartphone-Besitzer vernachlässigen die Sicherheit ihres Geräts. 47 Prozent der Smartphone-Besitzer nutzen nach eigenen Angaben keinen Virenschutz, meldet jetzt der Branchenverband Bitkom.

Fast jeder zweite Smartphone-Besitzer (genau 47 Prozent) nutzt keinen Virenschutz auf seinem Mobiltelefon. Jeder fünfte verzichtet sogar komplett auf jegliche Sicherheitsfunktionen, ergab die jetzt veröffentlichte repräsentative Verbraucherumfrage im Auftrag des Hightech-Verbands Bitkom. Weitere Erkenntnisse der Studie: Nur jeder sechste Smartphone-Besitzer (genau: 16 Prozent) nutzen heute ein Programm, mit dem das Mobiltelefon bei Verlust geortet werden kann. Bei 11 Prozent aller Smartphones ist heute eine Software installiert, mit der bei Verlust per Fernzugriff alle Daten gelöscht werden können. Ähnlich wenige (12 Prozent) Smartphone-Besitzer nutzen auf ihrem Mobiltelefon einen so genannten Passwort-Safe, also eine Software zur sicheren und zentralen Verwaltung von Zugangscodes. "Bei der Nutzung von internetfähigen Smartphones sind der Schutz des Endgeräts und die Sicherheit der gespeicherten Daten genauso wichtig wie bei jedem PC", mahnt Bitkom-Präsident Prof. Dieter Kempf. "Jeder Smartphone-User sollte zumindest einen Antivirenschutz nutzen sowie Sicherheitsfunktionen wie den standardmäßig angebotenen Zugriffsschutz".