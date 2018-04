Zahl des Tages: 50,1

50,1 Prozent aller Smartphones in Deutschland nutzen Android als Betriebssystem. iOS von Apple, Symbian, Windows und Blackberry OS sind deutlich abgeschlagen.

Android läuft inzwischen auf jedem zweiten Smartphone in Deutschland, meldet der Focus mit dem Verweis auf Berechnungen des Marktforschungsinstituts Comscore. Dank stark steigender Verkaufszahlen konnte Google seinen aktuellen Verbreitungsgrad in Deutschland erstmals auf 50,1 Prozent steigern (Stand: September 2012). Ein Jahr zuvor verwendeten 27,2 Prozent der in Deutschland eingesetzten Smartphones dieses Betriebssystem.

Rund 20,9 Prozent der Smartphones in Deutschland nutzen heute das Apple-Betriebssystem iOS, vor einem Jahr lag der Anteil ähnlich hoch. Zu den Verlieren in der Gunst der deutschen Smartphone-Nutzer gehören: Symbian, Windows (Windows Mobile und Windows Phone) sowie Blackberry OS.

Vor allem Symbian schrumpfte in seiner Verbreitung innerhalb eines Jahres dramatisch: fast um die Hälfte auf 17,6 Prozent. Auch Microsoft verlor deutlich - von 9,2 Prozent auf 5,8 Prozent. Der Anteil der Blackberry-Phones an den deutschen Smartphones liegt heute bei lediglich 2,4 Prozent.

Die Comscore-Zahlen geben den aktuellen Bestand an Smartphones in Deutschland wieder und nicht die aktuellen Verkaufszahlen.