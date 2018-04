Zahl des Tages: 53

53 Prozent aller deutschen Urlauber haben in diesem Sommer einen Urlaubsgruß auf elektronischem Weg verschickt, meldet der Branchenverband Bitkom.

Die Deutschen melden sich immer öfter per SMS, Mail oder Facebook aus ihrem Urlaub. Bei Urlaubern am beliebtesten sind SMS. 26 Prozent aller Urlauber nutzen diese Funktion für ihre Urlaubsgrüße. 25 Prozent rufen bei Freunden und Verwandten aus ihrem Urlaubsort per Handy oder Smartphone an. 17 Prozent verschicken E-Mails und 13 Prozent senden ihre Grüße per Facebook, Twitter oder Google+. Nicht ganz so verbreitet (10 Prozent aller Urlauber) ist das Grüßen per WhatsApp oder iMessage.

Wenig gefragt sind hingegen MMS. Sie werden lediglich von 4 Prozent der Urlauber verschickt. Bei der Umfrage im Auftrag des Hightech-Branchenverbands Bitkom waren Mehrfachnennungen möglich.