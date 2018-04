Zahl des Tages: 58

58 Prozent der Bundesbürger haben Sicherheitsbedenken beim Einsatz von NFC-Funktechnik beim Bezahlen, meldet das Kölner Marktforschungsinstitut YouGov.

Smartphones werden zunehmend mit NFC-Funktechnik ausgestattet, aber auch bei Bankkarten hält die Near-Field Communication (NFC)-Technik Einzug, die das kontaktlose Bezahlen möglich macht. Jetzt hat das Kölner Markforschungs- und Beratungsinstituts YouGov in einer repräsentativen Umfrage ermittelt, dass 58 Prozent der Bundesbürger das Bezahlen von der Bankkarte mithilfe der Near Field Communication (NFC) Technologie als unsicher einstufen. Nur 17 Prozent der Bundesbürger halten das Bezahlen über diese Funktechnik heute für sicher. Die Konsequenz: 58 Prozent der Bundesbürger wollen heute auf das kontaktlose Bezahlen (mit der Bankkarte) verzichten. Nur etwa jeder Fünfte will Bezahlvorgänge kontaktlos abwickeln. Jüngere Befragte zeigten sich bei der im Juni 2012 durchgeführten Erhebung aufgeschlossener gegenüber dem Bezahlen per NFC als ältere Konsumenten. Hier finden Sie alle wichtigen Infos über das Bezahlen mit Smartphone per NFC