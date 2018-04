Zahl des Tages: 7

Sieben Prozent der Nutzer sozialer Netzwerke überprüfen bereits vor dem Frühstück zum ersten Mal die Neuigkeiten in ihrem Netzwerk.

Erst einmal zu Facebook & Co und dann frühstücken, heißt es bereits heute für sieben Prozent der sozialen Netzwerker in Deutschland. Bei drei Prozent der Nutzer von sozialen Netzen ist sogar der Blick ins Netzwerk die erste Aktivität direkt nach dem Aufwachen, ermittelte eine aktuelle Umfrage, die im Auftrag des Hightech-Verbands Bitkom erstellt wurde. Insgesamt 29 Prozent der Nutzer von sozialen Netzwerken sind erstmals am Vormittag in ihrem meistgenutzten sozialen Netz aktiv.

Anzeige

Die zahlenmäßig größte Gruppe ist jedoch erst am frühen Abend (24 Prozent) erstmals am Tag dort aktiv. Bei rund 18 Prozent erfolgt der erste Online-Kontakt mit dem Netzwerk sogar erst am späten Abend oder in der Nacht.