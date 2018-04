ZTE Atlas: Kompaktes Android-Phone für 179 Euro

Der chinesische Handyhersteller ZTE bringt ein kompaktes Einsteiger-Androidmodell mit 3,5 Zoll großen Touchscreen, 800 Mhz-Prozessor, 5 Megapixel-Autofokus-Kamera und Android 2.3.6 als Betriebssystem. Sein Preis: 179 Euro.

Handlich und leicht ist das neue ZTE-Smartphone für Einsteiger. Das 130 Gramm schwere Atlas ist ein Mobiltelefon im iPhone-Format. Sein Bildschirm ist ähnlich groß (3,5 Zoll) und bietet trotz seines Kleinformats mit einer Auflösung von 480 x 800 Pixel eine brilliante Detailschärfe.

Ein einfacher 800 MHz getakteter Einkern-Prozessor übernimmt den Antrieb. Ihm stehen 100 Megabyte interner Speicher zur Verfügung, der jedoch per Speicherkarte auf 32 Gigabyte erweitert werden kann. Als Betriebssystem kommt Android 2.3.6 (Gingerbread) zum Einsatz. Das ZTE geht per HSPA (Empfang: max 7,2 Mbit/s; Senden: max. 384 Kilobit/s) und per WLAN flott ins Internet.

Anzeige

Eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus ist auf der Rückseite des Smartphones eingebaut. Der integrierte 1200 mAh Akku soll nach Angaben des Herstellers eine Gesprächsdauer von 3,5 Stunden erlauben.

Das ab sofort in Deutschland in den Farben Schwarz und Weiß lieferbare Modell kostet 179 Euro (UVP des Herstellers).

Hier finden Sie den ersten Testeindruck der Connect-Redaktion

Technische Daten des ZTE Atlas