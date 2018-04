Zwei neue Alleskönner von Denon

Die neuen 3D-Universal-Blu-ray-Player DBP 2011 UD und DBP 1611 UD ergänzen Denon's aktuelles Player-Line-up, bestehend aus dem DBP 4010 UD und dem Flaggschiff DVD A 1 UD.

Die beiden Newcomer DBP 2011 UD und DBP 1611 UD sollen sich durch eine Reihe von Neuentwicklungen auszeichnen, die sowohl Bild- und Tonqualität wie auch Funktionsvielfalt und Bedienkomfort betreffen. Die Universal-Player sollen praktisch alle Silberscheiben souverän wiedergeben und dabeivor allem mit einem Schnelllade-Mechanismus glänzen, der auch komplex programmierte Blu-ray-Discs in Rekordzeit einlesen und abspielen soll. Auch die neuen DBPs besitzen eine High-Bit-Videoverarbeitung, um das Bild, sowohl aus Blu-ray Discs wie auch aus herkömmlichen DVDs, herauszuholen. Neben der vom Hersteller versprochenen hohen Bildqualität sollen die neuen Player eine hochwertige Tonwiedergabe von allen Quellen bieten, inklusive Unterstützung der DVD-Audio und SACD. Die Newcomer sollen auch die Wiedergabe von Online-Inhalten wie YouTube-Videos sowie das Streaming von Audio-/Video-/Fotodaten über andere DLNA-zertifizierte Geräte im Heimnetzwerk ermöglichen. Die Unterstützung für BD-Live (mit 1 GB internem Speicher) und "Bonus View" ist selbstverständlich. So auch der USB-Anschluss für die Wiedergabe von Dateien inden Formaten JPEG, DivX HD+, MP3 oder WMA von externen Speichermedien. Der Denon DBP 1611 UD wird ab August in Schwarz zum Preis von 430 Euro erhältlich sein, während der Denon DBP 2011 UD zusätzlich in Silber ab September ausgeliefert wird (800 Euro). www.denon.eu