Zweikampf: Alexandria Serie 2 gegen Magico M 5 am 28.11. in Hamburg

Auch am kommenden Samstag ist im Rhapsody High End HiFi Studio wieder ein spannendes Duell zu beobachten: Wilson Audio Alexandria Serie 2 gegen Magico M 5.

Am 28. November treten im Rhapsody High End Hifi Studio in Hamburg die Lautsprecher Wilson Audio Alexandria Serie 2 und Magico M 5 gegeneinander an.

In Sachen Elektronik gibt es ultraschnelle Spectral-Verstärker und die gewaltige McIntosh Referenz-Serie mit EMM Labs CD-Player zu hören. Die Veranstaltung geht von 10 - 17 Uhr. Hallerstr. 30, 20146 Hamburg, Tel: 040/44405304, www.rhapsody-highend.de