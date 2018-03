1&1 Internet-Radio

Der Client, den 1&1 bei Sagem Communications eingekauft hat, wird per WLAN-Funk am DSL-Router eingebucht und per Cinch-Kabel an die Stereoanlage angedockt. Per Fernbedienung und mithilfe des beleuchteten, mit animierten Icons garnierten Displays auf dem Client kann man sich dann durchs Menü bewegen.

Zur Wahl stehen mehr als 8000 Webradio-Sender aus der ganzen Welt - ganz nach Gusto können Sie etwa Musik direkt aus Jamaika, eine amerikanische Radiostation oder einfach den Lokalsender von nebenan hören, ohne dafür den PC einschalten zu müssen.

Per Web-Portal lassen sich über die voreingestellten Webradio-Stationen eigene Sender hinzufügen; auch das Erstellen von Favoritenlisten für den Schnellzugriff ist möglich.

Musik aus dem Heim-Netzwerk

Neben Webradio kann das "1&1 Audio Center" aber auch eigene Musik aus dem Heim-Netzwerk wiedergeben. Diese kann entweder auf der Festplatte des PCs oder auf einem Speichermedium wie beispielsweise einem NAS-System oder einem USB-Stick lagern, der wahlweise am DSL-Router oder direkt am USB-Port des "Audio Centers" angeschlossenen werden kann.

Als Dateiformate werden MP3, WMA und WAV unterstützt. Das "1&1 Audio Center" kann für 49,99 Euro einmalig zu jedem DSL-Home-Net-Tarif hinzubestellt werden.

