Die Bayern haben sich in der letzten Saison stark abgesetzt und wurden am Ende Triple-Sieger. Nun ist es an der Zeit, die Karten neu zu mischen. Wird es Dortmund gelingen, den FC Bayern München zu schlagen? Und was dürfen wir in der 51. Bundesligasaison von Schalke 04, Leverkusen und Co. erwarten?

Es wurden große Einkäufe getätigt und die Teams haben sich neu orientiert. Die Saison verspricht auf jeden Fall spannend zu werden - da wollen wir nichts verpassen! Ob im Stadion, zu Hause oder unterwegs: Mit den richtigen Fußball-Apps sind Sie stets bestens informiert.

Sind Fußball-Live-Streams im Internet legal?

Wir stellen 10 Smartphone-Anwendungen vor, mit denen Sie nicht nur Infos und Reportagen direkt auf Ihr Handy bekommen, sondern Spiele auch live erleben, also mitlesen, mithören oder gleich mitsehen können. Das Beste: Fast alle Apps sind kostenlos und die meisten sind für das iPhone, das iPad und auch für Android-Systeme verfügbar.

In der Galerie stellen wir Ihnen die einzelnen Apps kurz vor.

