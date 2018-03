Im Festnetz- und DSL-Test schlägt sich 1&1 ganz ordentlich. Die Gesamtleistung des günstigen Anbieters aus Montabaur geht in Ordnung.

Obwohl 1&1 zu einem nicht unerheblichen Teil DSL-Anschlüsse von Telekom und Vodafone weiterverkauft, zeigen unsere Testergebnisse doch deutliche Unterschiede auf. Vor allem in den Datenmessungen schneidet der Durchschnitt der getesteten Leitungen des günstigen Anbieters aus Montabaur etwas schlechter ab als etwa bei Telekom, Vodafone, Unitymedia und Kabel BW.

In der Gesamtwertung kommt 1&1 damit auf Platz 4. Durchschnittliche Ping-Zeiten von über 25 Millisekunden sind keine Glanzleistung, und auch bei den gemessenen HTTP-Antwortzeiten und den Reaktionszeiten auf DNS-Anfragen liegen die 1&1-Anschlüsse auf den hinteren Plätzen. 11,8 Prozent der Testverbindungen erzielen Datenraten, die weniger als Dreiviertel der zugesicherten Bandbreite lieferten.

Deutliche Hinweise auf Lastprobleme

Belastet ein paralleler FTP-Upload die Leitung zusätzlich, steigt diese Rate sogar auf 14,6 Prozent - und die Datenraten in beiden Richtungen sinken deutlich, während die Aufbauzeiten für die Verbindung zunehmen.

All dies weist auf Lastprobleme im 1&1-Netz hin, wenngleich sich die Situation im Vergleich zu früher bereits gebessert hat. Offensichtlich arbeiten die Experten aus Montabaur an der kontinuierlichen Verbesserung des Netzes.

Entspannte Lage bei Telefonie

Weniger Probleme zeigen sich in der Disziplin Telefonie. Hier liegt 1&1 mit Verbindungsaufbauzeiten von rund 2,5 Sekunden und PESQ-Werten um 4,4 auf dem Niveau der Mitbewerber oder teils sogar darüber.

In besonders guter Qualität verliefen die Testanrufe zu anderen 1&1-Anschlüssen, aber auch zu den Netzen anderer NGN-Betreiber. Auch die Tests von DTMF-Signalen liefern ordentliche Ergebnisse.

Fazit: Stabil im Mittelfeld

Alles in allem erzielen die Anschlüsse von 1&1 eine verdiente Note "Gut" und liegen im gesamten Konkurrenzvergleich stabil im Mittelfeld. Angesichts der besonders günstigen Preise aus Montabaur geht die dafür gebotene Leistung also voll in Ordnung.

