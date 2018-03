Machine-to-Machine-Kommunikation "2020 rund 50 Milliarden Geräte"

Welches Ziel verfolgt die M2M Alliance?

Als weltweit größter unabhängiger Branchenverband bietet die M2M Alliance eine internationale Netzwerk-Plattform für alle an M2M-Anwendungen und -Technologie interessierten Branchen, Anwender und Kunden.

Im Ausland wird die M2M Alliance insbesondere als Zugangstor für den deutschen Markt gesehen, um zielgerichtet den passenden Partner zu finden. Darüber hinaus steht die M2M Alliance im Austausch mit anderen Verbänden, der Wirtschaft und Industrie, Forschung und Politik - sowohl zu wirtschaftlichen wie auch politischen Fragen.

Wie viele Unternehmen sind Mitglieder der Alliance?

Derzeit hat die M2M Alliance 62 Mitglieder. Die Mitgliederstruktur setzt sich aus 54 deutschen und acht internationalen Unternehmen zusammen. Dazu gehören unter anderem Hardware- sowie Softwarehersteller, Netzbetreiber, Beratungsunternehmen, Anbieter von Tests und Zertifizierungen, Systemintegratoren, Marketingdienstleister und auch Einzelpersonen.

Was sind Treiber und Hindernisse im M2M-Markt?

Oft werden fehlende Standardisierungen als Hindernis genannt. Ich persönlich bin allerdings der Meinung, dass wir vielmehr eine Harmonisierung benötigen. Standardisierungsmaßnahmen behindern oftmals wichtige Innovationen. Dabei sind Innovationen unverzichtbare Treiber, die in der Regel von Unternehmen und Spezialisten gezielt entwickelt werden, um konkret auf Bedürfnisse von Anwendern einzugehen.

Die Anwendungsvielfalt zeigt dies deutlich. Überflüssige Regulierungen sind entsprechend kontraproduktiv. Ein weiterer Wachstumsfaktor ist, dass immer mehr M2M-Lösungen auch länderübergreifend genutzt werden können. Gerade für Unternehmen mit internationaler Kundschaft ist diese Entwicklung ebenso erfreulich wie notwendig.

Wie wird sich der M2M-Markt mittelfristig entwickeln?

Wir erwarten auch in den nächsten Jahren ein Wachstum bis zu 30 Prozent. Bis 2020 sollen laut Analysten rund 50 Milliarden Maschinen und Geräte vernetzt sein. Zusätzlich zum Einsatz in der Industrie sind auch immer mehr Consumer- Artikel mit M2M-Lösungen ausgestattet - etwa in der Unterhaltungselektronik. Dieser Trend wird sich fortsetzen.

