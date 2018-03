30 perfekte Sommer-Songs

© yanlev - Fotolia.com

Hach, endlich ist er da: Der Sommer! Die Sonne lacht vom Himmel und zaubert Farbe und Lächeln in die Gesichter. Was gibt es da Besseres als gute Sommer-Songs, die die gute Laune noch verstärken? Eben: Gar nichts.

Wir haben uns für Sie auf die Suche nach den besten Sommerliedern gemacht, so Manches gefunden und in einer Spotify-Playlist gesammelt. Darunter sind echte Klassiker wie "Summer in the City" von The Lovin Spoonful, "Like Ice in the Sunshine" von The Magic Time Travelers oder "Sunshine Raggae" von Laid Back. Aber auch Neueres findet sich in unserer Liste: So etwa "Summer" von den Beatsteaks, "Sunshine" von David Guetta oder Thees Uhlmann mit "Sommer in der Stadt".

Anzeige

Nutzen Sie bereits Spotify? Dann klicken Sie sich rein und genießen Sie das schöne Wetter mit der passenden Sommermusik! Sind Sie neu im Bereich Musik-Streaming, erfahren Sie hier, wie Spotify funktioniert. Und natürlich sind Sie damit nicht an Ihren Rechner gebunden: Mit der Spotify-App (verfügbar für Android und iOS ) können Sie die Playlist auch unterwegs genießen. Wir wünschen viel Spaß!

Anzeige

Mehr zum Thema Academy Awards Diese Filmsongs sind oscarprämiert Diese Lieder wurden als die besten Filmsongs seit 1980 ausgezeichnet. Hören Sie rein und entscheiden Sie: Welches Stück ist Ihr Favorit?

Musik-Playlist 30 Frühlingssongs für gute Laune Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres mit der passenden Musik. Wir haben eine Playlist mit echten Gute-Laune-Songs zusammengestellt. Driving home for Christmas Die besten Weihnachts-Songs zur Heimfahrt Ob im Auto oder Zug - mit diesen Weihnachts-Songs stimmen Sie sich perfekt auf den Heiligabend ein.

HiRes-Audio-Portale im Check Hochauflösende Musik via Download und Streaming Millionen Songs und Alben sind als Stream und Download per Internet verfügbar. Ein Füllhorn - mit dem Trend zum immer besseren Klang. Wir geben eine… Report Lautstärke-Normalisierung statt Loudness War Das Zeitalter überkomprimierter Tonträger geht zu Ende - im Kommen sind wieder dynamisch anspruchsvolle Musikproduktionen. Das Schlüsselwort für…